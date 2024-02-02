Замглавы МИД: РФ не намерена размещать свое ядерное оружие на территории других стран

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Россия не намеревается размещать имеющиеся у нее ядерные вооружения на территории других стран, за исключением Белоруссии. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, на территории Белоруссии российское ядерное оружие размещено в рамках, предусмотренных концепцией единого Союзного государства, обладающего общим пространством безопасности и противодействия НАТО.

Рябков подчеркнул, что в то же время страны НАТО проводят ядерные миссии в странах, которые согласно условиям Договора о нераспространении ядерных вооружений объявляли себя безъядерными.

Разница между нами и НАТО огромная, мы проявляем максимальную ответственность

- отметил замглавы МИД РФ.

Ранее Рябков сообщил, что Москва в жесткой форме предостерегает Вашингтон от такого дестабилизирующего шага, как гипотетическое возвращение на территорию Великобритании тактических ядерных вооружений.

При этом, по оценкам МИД РФ, от размещения в Великобритании американского ТЯО не повысится безопасность США или Британии. Кроме того, Западу не удастся таким образом добиться какого-либо "эффекта устрашения" в адрес России. Однако, такой шаг может привести к повышению общего уровня угрозы в Европе.

По данным западных СМИ, Пентагон намерен разместить американское ТЯО на британской авиабазе Лейкенхит, при этом мощность готовых к отправке ядерных боеголовок в три раза превышает мощность авиабомбы, сброшенной армией США на японский город Хиросима.