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Военное обозрение

Пекин предупредил Киев о последствиях внесения в список «международных спонсоров войны» китайских компаний

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Источник изображения: topwar.ru

Украина получила предупреждение от Китая, Пекину не понравилось, что Киев внес китайские компании в список "международных спонсоров войны". МИД КНР предупредил, что это может отразиться на двухсторонних отношениях. Об этом сообщает Reuters.

Киевская хунта внесла четырнадцать китайских компаний в список "спонсоров войны", куда заносятся все компании, сотрудничающие с Россией. Пекину это очень не понравилось, претензии выразил посол КНР в Киеве на встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками. Он предупредил, что такие действия не останутся без внимания властей Китая и могут отразиться на двухсторонних отношениях. При этом посол не выдвигал никаких условий, не ставил сроков, а просто предупредил.

Посол заявил, что все это может оказать негативное влияние на наши отношения

- заявил один из украинских чиновников, пожелавший остаться неизвестным.

О том, что Киев внес в список "международных спонсоров войны" 14 китайских компаний, в том числе крупнейшие энергетические CNPC, Sinopec Group и CNOOC, стало известно в октябре прошлого года. Занимается этим так называемое украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции, которое, по-видимому, уже победило коррупцию на Украине и принялось за искоренение международной. Как заявили в НАПК, основная задача этого списка - заставить попадающие в него компании покинуть Россию. На сегодняшний день Киев внес в список "спонсоров войны" 48 международных компаний.

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Страны
Китай
Россия
Украина
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