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ТАСС

Эксперт: сотрудничество Индии и Японии внесет вклад в будущую пилотируемую миссию на Луну

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Флаги Японии и Индии. Источник: www.dianuke.org.

По словам главы Лаборатории физических исследований Анила Бхарадваджа, Япония предоставит свою ракету-носитель и луноход, а Индийская организация космических исследований разработает посадочный модуль

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 февраля. /ТАСС/. Совместная индийско-японская лунная миссия LUPEX (Lunar Polar Exploration Mission) внесет вклад в космическую программу Индии, предусматривающую доставку астронавтов на Луну к 2040 году. Об этом заявил глава Лаборатории физических исследований Индии Анил Бхарадвадж.

"В ходе реализации наших предыдущих лунных миссий мы успешно продемонстрировали возможности по выводу аппаратов на окололунную орбиту, мягкой посадке и управлению роверами на поверхности Луны. Следующим шагом было бы возвращение материалов с Луны на Землю. Поэтому мы участвуем в миссии LUPEX, которая будет очень полезна для будущих миссий по возврату образцов с Луны и высадке астронавтов к 2040 году", - заявил Бхарадвадж, слова которого привела газета The Hindu.

Проект LUPEX был в предварительном порядке согласован еще в 2017 году. В августе 2023 года на фоне успешной высадки на Луну индийского аппарата японские СМИ сообщали, что правительство Японии намерено активизировать сотрудничество с Индией в исследовании Луны в рамках программы LUPEX. Сообщалось, что ее запуск может состоятся в 2025-2026 годах.

По словам Бхарадваджа, Япония предоставит свою ракету-носитель и луноход, тогда как Индийская организация космических исследований разработает посадочный модуль. "План состоит в том, чтобы высадить аппарат как можно ближе к полярному региону Луны и отправить его в район, постоянно находящийся в тени от Солнца, в так называемые районы вечной тени, куда не проникает солнечный свет. Мы хотим посмотреть, что там происходит", - пояснил Бхарадвадж.

Он не назвал точных сроков запуска миссии. Бхарадвадж рассказал подробности миссии LUPEX менее чем через две недели после того, как Японское агентство аэрокосмических исследований успешно высадило на Луну свой первый лунный модуль SLIM. Индия и Япония стали четвертой и пятой странами в мире после СССР, Китая и США, посадившими свои модули на естественный спутник Земли. После успеха индийской лунной миссии правительство Японии осенью 2023 года постановило цель к 2040 году отправить на естественный спутник Земли свою первую пилотируемую миссию. 

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