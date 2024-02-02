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Космические силы США определились со стандартом орбитальной дозаправки

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GAS-T
Illustration of the Geosynchronous Auxiliary Support Tanker, or GAS-T.
Источник изображения: Northrop Grumman

Космические силы США определились со стандартом орбитальной дозаправки. Об этом сообщает SpaceNews.

В качестве предпочтительного интерфейса для будущей дозаправки военных спутников в космосе был выбран модуль пассивной дозаправки Passive Refueling Module (PRM) разработки компании Northrop Grumman. PRM оснащен стыковочным механизмом, позволяющим аппарату-заправщику на околоземной орбите переносить топливо на другой спутник.

Также Пентагон поддержал разработку компанией топливного танкера Geosynchronous Auxiliary Support Tanker (GAS-T), способного перемещаться по геосинхронной орбите. Перспективный аппарат должен перевозить до 1000 килограммов гидразина до нуждающегося в дозаправке спутника.

Издание утверждает, что компания SpaceLogistics, входящая в структуру Northrop Grumman, является единственной коммерческой фирмой, продемонстрировавший успешное обслуживание спутников на геостационарной орбите.

В апреле 2020 года компания Northrop Grumman сообщила, что транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1), состыковавшись с телекоммуникационным спутником Intelsat 901, находившимся на орбите захоронения, провело серию маневров по перемещению последнего на геостационарную орбиту.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
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