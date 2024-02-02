Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» впервые представит на выставке в Саудовской Аравии модернизированную установку «Комар» для борьбы с морскими дронами. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе компании.

«Впервые за рубежом «Алмаз-Антей» представит модернизированную версию турельной установки «Комар» (3М47-03Э), которая является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами», — сказано в сообщении.

«Комар» — турельная установка, поражающая надводные цели, среди которых катера, вплоть до безэкипажных, и движущиеся со скоростью до 50 узлов в час.

Выставка вооружений World Defense Show-2024 пройдет с 4 по 8 февраля в Эр-Рияде.

О том, что обновленную установку «Комар» предложили на экспорт, стало известно в июле 2023 года. Отмечалось, что малые массогабаритные характеристики комплекса позволят обеспечить надежную ПВО для катеров и кораблей малого водоизмещения.