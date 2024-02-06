«Рособоронэкспорт» указал на рекордный объем заказов в $55 млрд

Михеев: портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекорда — более $55 млрд

Портфель заказов российской госкомпании «Рособоронэкспорт» по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы — более $55 млрд, заявил журналистам в понедельник, 5 февраля, в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор компании Александр Михеев.

«В 2023 году мы активно работали, провели 16 выставочных кампаний в России и за рубежом, в ходе которых продемонстрировали нашим иностранным партнерам более 800 натурных образцов и полномасштабных макетов современной российской военной техники. Что касается финансовых результатов, то мы полностью выполнили плановые показатели, а портфель заказов достиг рекордного объема за 23 года работы компании и составил более $55 млрд», — сказал Михеев.

Он также добавил, что весь мир видит, что российское оружие превосходит западное на поле боя, его выбор становится очевидным.

«Большинство наших партнеров оценивают односторонние санкции отдельных стран против России, национального оборонно-промышленного комплекса и «Рособоронэкспорта» в частности как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы, средства поддержки Западом собственных производителей. Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным», — подчеркнул глава компании.

Он напомнил, что «Рособоронэкспорт» в 2023 году участвовал более чем в 30 встречах и переговорах на высшем госуровне в РФ и за рубежом. Было принято из других стран около 250 делегаций и обучено более 500 специалистов по эксплуатации и использованию российской военной техники.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» впервые представит на выставке в Саудовской Аравии модернизированную установку «Комар» для борьбы с морскими дронами. Установка поражает надводные цели, среди которых катера, вплоть до безэкипажных, движущиеся со скоростью до 50 узлов в час (около 90 км/час).

О том, что обновленную установку «Комар» предложили на экспорт, стало известно в июле 2023 года.

Выставка вооружений World Defense Show-2024 пройдет с 4 по 8 февраля в Эр-Рияде.