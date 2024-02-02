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ВВС США испытали электрический самолет

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Электрический самолет Alia
Электрический самолет Alia.
Источник изображения: Beta Technologies

В США завершили трехмесячный цикл испытаний электрического самолета Alia, который создали для Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Испытания проходили на аэродроме Дьюк Филд во Флориде, пишет Defense News.

Разработавшая самолет компания Beta Technologies сообщила, что изделие задействовали в отработке сценария эвакуации пострадавших на базе ВВС Муди. «Компания добавила, что это была первая подобная имитационная миссия, проведенная с использованием электрического самолета, и послужила проверкой концепции, чтобы показать, что такие операции могут выполняться», — отметили в публикации.

В ходе испытаний самолет доставил условного пострадавшего в больницу. В компании подчеркнули, что обычно для этих целей используют военно-транспортный самолет C-130, который потребовал бы экипаж из трех человек и около 1,6 тысячи долларов на топливо. Alia с экипажем из двух человек потратил пять долларов на электроэнергию.

Beta Technologies — одна из компаний, получивших контракты на разработку самолетов в рамках программы ВВС Agility Prime. Инициатива направлена на ускорение работы отрасли по созданию электрических самолетов.

ВВС рассматривают варианты использования электрических самолетов для доставки грузов и пассажиров, а также поисково-спасательных операций. Кроме того, электрические самолеты хотят применять в боевых условиях, поскольку они тише традиционных моделей.

Ранее в январе стало известно, что компания China Aviation Industry General Aircraft впервые провела в Китае летное испытание электрического самолета AG60E национального производства. Машина развивает скорость до 185 километров в час.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
C-130
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