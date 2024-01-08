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Китай впервые провел летное испытание электросамолета

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AG60E
AG60E.
Источник изображения: i.ytimg.com

Компания China Aviation Industry General Aircraft впервые провела в Китае летное испытание электросамолета национального производства. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По данным агентства, испытания двухместного AG60E состоялись в восточной провинции Чжэцзян. Уточняется, что самолет представляет собой модифицированную версию одномоторного спортивного AG60.



Новая летная машина достигает 6,9 метра в длину, размах ее крыльев — 8,6 метра. Она может развивать скорость до 185 километров в час. По словам разработчика, проект КНР по производству электросамолетов стимулирует развитие стратегической отрасли, ориентированной на популяризацию низковысотных полетов.

Осенью 2021 года глава Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о желании создать сверхзвуковой электросамолет. Однако предприниматель подчеркнул, что на тот момент он не был способен выделить время этой разработке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
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