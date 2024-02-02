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ТАСС

Белый дом не видит альтернативы законопроекту о дальнейших ассигнованиях для Украины у США

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что у Вашингтона к настоящему моменту не осталось средств на оказание помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Американская администрация не видит альтернатив законопроекту о дальнейших бюджетных ассигнованиях для оказания помощи Украине. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

На вопрос о том, есть ли в вопросе оказания помощи Киеву какие-либо альтернативы указанному законопроекту, Кирби ответил отрицательно. Запрос на дополнительные бюджетные ассигнования - "это то, что нужно" американской администрации, подчеркнул представитель Белого дома. "Он был тщательно выверен, мы подошли к нему осмысленно в результате обсуждения с нашими украинскими коллегами", - заявил Кирби, подчеркнув, что у США к настоящему моменту не осталось средств на оказание помощи Киеву.

При этом Кирби выразил уверенность, что представители как Республиканской, так и Демократической партий в обеих палатах Конгресса США поддерживают Украину. "Нам нужны дополнительные ассигнования в сфере национальной безопасности. Именно по этому вопросу ведется обсуждение", - заявил он касательно альтернативных вариантов выделения помощи Киеву. "Президент направил запрос на дополнительные ассигнования в октябре. Мы считаем, что он [запрос] нужного объема и является верным средством доставки им [помощи]", - подчеркнул Кирби.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. 

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Израиль
Китай
Россия
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Украина
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