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Rocket Lab запустила четыре спутника и сохранила ступень ракеты

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Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Корпус ракеты черный из-за использования композита на основе углеродных нитей. Фото: Rocket Lab
Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Корпус ракеты черный из-за использования композита на основе углеродных нитей. Фото: Rocket Lab.
Источник изображения: naked-science.ru

Компания Rocket Lab в интересах NorthStar Earth and Space успешно запустила четыре спутника формата кубсат, предназначенных для отслеживания объектов на околоземной орбите, и сохранила первую ступень ракеты Electron. Об этом сообщает SpaceNews.

Носитель вывел космические аппараты (КА) на солнечно-синхронную орбиту высотой 530 километров. Спутники позволяют отслеживать на низкой околоземной орбите объекты с поперечным размеров до пяти сантиметров, а на геостационарной — до 40 сантиметров.

В ходе проведенного пуска Rocket Lab удалось сохранить первую ступень Electron. Элемент ракеты при помощи парашюта успешно приводнился спустя 17 минут после пуска и был забран спасательным судном.

Сохраненную ступень компания планирует использовать в дальнейшем. В 2026 году Rocket Lab должна запустить еще восемь КА в интересах компании NorthStar Earth and Space.

Ранее издание сообщило, что американская компания Rocket Lab произведет 18 спутников для Пентагона.

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Страны
США
Компании
Rocket Lab
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