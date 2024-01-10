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Rocket Lab произведет спутники для Пентагона

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Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Корпус ракеты черный из-за использования композита на основе углеродных нитей. Фото: Rocket Lab
Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Корпус ракеты черный из-за использования композита на основе углеродных нитей. Фото: Rocket Lab.
Источник изображения: naked-science.ru

Американская компания Rocket Lab произведет 18 спутников для Пентагона. Об этом сообщает SpaceNews.

Сумма соответствующего контракта составляет 515 миллионов долларов. Космические аппараты станут частью создаваемой низкоорбитальной группировки Минобороны США. Запуск спутников должен состояться в середине 2027 года.

По конструкции космические аппараты для Пентагона будут напоминать изделия, разрабатываемые Rocket Lab для коммуникационной компании Globalstar.

В декабре 2023 года компания Rocket Lab возобновила пуски сверхлегкой ракеты Electron после случившейся в сентябре аварии.

В октябре ведущий системный инженер межпланетных миссий Rocket Lab Кристоф Мэнди заявил, что 315-килограммовая автоматическая станция Venus Life Finder должна стартовать с Земли к Венере на ракете Electron в декабре следующего года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Rocket Lab
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