Стартапы зарабатывают до 85 000 долларов в день, перерабатывая золото и медь из выброшенной в мусор электроники

Небольшие стартапы наживаются на неиспользованном потенциале индустрии электронных отходов, зарабатывая до 85 000 долларов в день на переработке старых электронных плат. Инициативы, вероятно, будут продолжать расширяться: по всему миру в заброшенных печатных платах, по прогнозам, находится драгоценных металлов на сумму 55–60 миллиардов долларов, которые только и ждут, чтобы их забрали.

Электронные отходы быстро становятся одной из крупнейших экологических опасностей, затрагивающих наш мир сегодня. Более 50 миллионов тонн электроники выбрасывается в мусор, причем большая часть этого мусора отправляется в страны третьего мира (особенно в Индию) на переработку. Это экологический кошмар, который, по прогнозам, значительно усугубится в течение следующего десятилетия из-за нашего ненасытного стремления к новым телефонам, ноутбукам, игровым ПК, телевизорам и всему, для работы чего требуется электричество.

Кроме того, большая часть наших электронных отходов вообще не перерабатывается, а гниет в гаражах, на свалках и на городских улицах. Только в Соединенных Штатах собираются для переработки лишь около 15% всех электронных отходов, которые их граждане создают ежедневно.

Обратной стороной этой ситуации является то, что электронные отходы одновременно становятся одной из самых недооцененных «золотых жил» современной эпохи благодаря ценным металлам, содержащимся внутри большинства печатных плат.

Business Insider проследил за несколькими предприятиями, занимающимися утилизацией электронных отходов, и небольшим стартапом в Сиднее, Австралия, чтобы узнать, какой доход эти небольшие предприятия могут получить от переработки электронных отходов. Выяснилось, что скраперы-одиночки пока не могут получать постоянный доход от электронных отходов, но скраперы, которые работают в более крупных организациях, особенно организациях/стартапах, имеющих доступ к тяжелому оборудованию, могут генерировать серьезный доход.

Одним из таких стартапов, с которым взял интервью Business Insider, был Mint Innovation. Сборщики мусора, которые находят электронные отходы и сбрасывают их в Mint Innovation, могут заработать до нескольких тысяч долларов за загрузку. Mint Innovation практически овладела искусством извлечения металлов из электронных отходов, используя тонны специальных машин и секретный специальный компонент, предназначенный для разрушения электронных плат и отделения ценных металлов внутри от нежелательного пластика и других материалов, к которым металлы прикреплены.

Полностью автоматизированная установка, созданная Mint Innovation, может приносить впечатляющий доход в размере 85 000 долларов в день от необработанных металлов, которые она собирает из электронных отходов. Это означает около 30 миллионов долларов дохода в год.

Mint Innovation прекрасно демонстрирует объем потенциального дохода, к которому индустрия электронных отходов может получить доступ прямо сейчас. Проблема, однако, в том, что не существует достаточной инфраструктуры, предназначенной для переработки электронных отходов, что затрудняет сборщикам электронных отходов возможность получения приемлемого дохода. Ситуация может легко измениться в будущем, поскольку загрязнение электронными отходами продолжает расти, и все больше предпринимателей понимают, какой потенциальный доход могут принести электронные отходы.