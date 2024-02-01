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Airbus купил в США завод по производству спутников OneWeb

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Спутники в лаборатории компании OneWeb
Спутники в лаборатории компании OneWeb.
Источник изображения: страница Greg Wyler в Twitter

Компания Airbus купила у оператора Eutelsat завод в США, на котором было произведено более 600 спутников системы OneWeb. Об этом сообщает SpaceNews.

Сделка сделала американское подразделение европейской компании единоличным собственником завода, расположенного на острове Мерритт, недалеко от Космического центра Кеннеди во Флориде. Подробности соглашения, о котором 29 января сообщил Airbus, не разглашаются.

Издание отмечает, что на своем пике производственная площадка выпускала по два спутника OneWeb ежедневно. Среди заказчиков завода — Минобороны США (проект Blackjack).

В Eutelsat уверяют, что рассматривают Airbus в качестве одного из кандидатов на производство космических аппаратов OneWeb второго поколения.

Ранее издание сообщило, что 23 января европейский проект Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) обсуждался на встрече руководителей компаний Airbus Defense and Space, Thales Alenia Space и Arianespace.

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Страны
США
Компании
Airbus
Arianespace
Leonardo
Thales
Проекты
Ariane РН
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