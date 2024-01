Европа из-за России приготовилась к созданию «суверенного Starlink»

Европейские аэрокосмические компании, в том числе из-за России, приготовились создать независимую альтернативу американской системе широкополосного спутникового доступа в интернет Starlink. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание пишет, что 23 января европейский проект Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) обсуждался на встрече руководителей компаний Airbus Defense and Space, Thales Alenia Space и Arianespace.

По словам старшего вице-президента по спутниковым группировкам Airbus Defence and Space, цель IRIS² — «предоставить тот же вид услуг и возможностей, что Starlink делает сегодня, но суверенным образом». Руководитель добавил, что европейская альтернатива будет совместима со стандартами 5G, используемыми наземными телекоммуникационными компаниями, то есть, в отличие от Starlink, который работает в закрытой сети, ее спутники смогут интегрироваться с другими системами связи.

SpaceNews отмечает, что соглашение о создании IRIS² может стать крупнейшим контрактом ЕС в области космонавтики.

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретона, специальная военная операция демонстрирует необходимость создания группировки, ориентированной на оборону с самого начала. По его словам, Европа готовится подписать контракт IRIS² к концу марта.

В ноябре прошлого года издание отметило, что Великобритания захотела убедить Европейский союз отказаться от планов развертывания спутников IRIS² в пользу размещения полезной нагрузки на космических аппаратах OneWeb второго поколения.