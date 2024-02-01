Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры со своим китайским коллегой

ЦАМТО, 31 января. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 31 января провел по видеосвязи переговоры с главой военного ведомства Китайской Народной Республики адмиралом Дун Цзюнем.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, Сергей Шойгу отметил, что на современном этапе российско-китайские отношения переживают лучший период в своей истории и ключевую роль в этом играют доверительные контакты лидеров России и Китая. "В прошлом году главы государств провели две личные встречи – в Москве и Пекине. Нацелены на безусловную реализацию всех достигнутых договоренностей, которые формируют долгосрочные цели в области национального развития и безопасности. Координация наших усилий оказывает стабилизирующее влияние на международную обстановку, способствует снижению конфликтного потенциала", – сказал Сергей Шойгу.

В ходе переговоров министр обороны России заявил, что и в военной области отношения между двумя странами неуклонно развиваются по всем направлениям. "Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности", – сказал глава российского военного ведомства. Он также подчеркнул, что "наши действия не направлены против третьих стран. Мы, в отличие от некоторых государств Запада, не создаем военного блока".

Министр обороны России выразил уверенность в том, что и нынешние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере. "Рассчитываю на самое тесное и плодотворное сотрудничество с Вами", – обратился к своему коллеге генерал армии Сергей Шойгу.

Кроме того, поздравляя адмирала Дун Цзюня с назначением на должность министра обороны Китая, глава российского военного ведомства заявил: "Убежден, что Ваш опыт взаимодействия с российскими Вооруженными Силами будет способствовать дальнейшему расширению военного сотрудничества между нашими странами".

В свою очередь, министр обороны Китайской Народной Республики адмирал Дун Цзюнь сообщил, что на новой должности его переговоры с главой российского военного ведомства стали его первым рабочим мероприятием, связанным с иностранной тематикой. "Недавно я стал министром обороны Китая. Вы одним из первых направили мне поздравление, что отражает доброе желание развития отношений между двумя странами и двумя армиями. Здесь я хочу выразить Вам глубокую признательность. Данная конференция и переговоры являются первым моим рабочим мероприятием по иностранным делам", – сказал адмирал Дун Цзюнь.

Обращаясь к генералу армии Сергею Шойгу, китайский военачальник подчеркнул: "Вы внесли большой вклад в продвижение и развитие содружества между китайской и российской армиями, пользуетесь высоким авторитетом в российских Вооруженных Силах. Я восхищаюсь Вашим мужеством, проявленным в быстро меняющейся международной обстановке".

В ходе переговоров министр обороны Китая заявил, что нынешняя встреча "полностью показывает глубокую дружбу между армиями Китая и России, общие чаяния по углублению стратегического взаимодействия, по поддержанию мира во всем мире и она имеет особое значение".

Адмирал Дун Цзюнь отметил, что "мы оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом оказалось под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству".