ДРСМД разделил мир: резолюцию России отклонили в ООН

Генассамблея ООН отклонила резолюцию России по ДРСМД

Генеральная ассамблея ООН не приняла резолюцию России по поддержке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как краеугольного камня международной безопасности, против проголосовали 46 стран, за - 43. Еще 78 стран воздержались. Против принятия документа выступили страны Евросоюза, а также Япония, Турция, Израиль, Украина и США. Поддержали предложение России страны члены ОДКБ, а также Китай, Иран, Сирия и страны Латинской Америки.

Генеральная ассамблея ООН не приняла резолюцию России по поддержке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как краеугольного камня европейской и международной безопасности, против документа проголосовали 46 стран, за - 43. Еще 78 стран воздержались.

Против принятия документа выступили страны Евросоюза, а также Япония, Турция, Израиль, Украина и США. Поддержали же предложение России страны члены Организации Договора о коллективной безопасности, а также Китай, Иран, Сирия и страны Латинской Америки, передает ФАН.

Также в пятницу 21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после выхода из ДРСМД США могут разместить свои ракеты в Европе, и предупредил, что в этом случае России придется взять американское вооружение под прицел.

"Дело в том, что за выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах - так, как это было во время холодной войны. Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что Россия, с тем, чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом", - отметил Песков.

Тремя днями ранее президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, заявил, что выход США из ДРСМД может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Такой шаг может иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", - подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что в качестве предлога для одностороннего выхода "используют уже привычный и тривиальный способ бездоказательных обвинений России о нарушении своих обязательств по договору, которые сами уже и нарушали, причем нарушили давно".

В частности он напомнил о размещении американской системы морского базирования Aegis в Румынии и в ближайшее время в Польше. Президент назвал это прямым нарушением договора о РСМД, поскольку эти установки могут использоваться для запуска ракет такого типа.

Также сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к главе Пентагона Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия двух стран по ДРСМД, но американское ведомство проигнорировало сообщения российской стороны.

Со своей стороны заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Москва должна отказаться от крылатой ракеты 9М729 или снизить характеристики системы, чтобы дальность ее действия не превышала норм, установленных ДРСМД.

"Или вы избавитесь от этой системы, избавитесь от пусковой установки, или измените систему так, чтобы ее характеристики не превышали предусмотренную ДРСМД дальность действия", - заявила дипломат.

При этом внесенные российской стороной изменения ракеты 9М729 должны пройти верификацию в США, подчеркнула Томпсон. Она отметила, что в настоящий момент, как полагают в Вашингтоне, радиус действия ракеты составляет от 500 до 5500 километров, что является нарушением ДРСМД.

"Мяч на российской стороне. Они должны проявить инициативу", - подытожила замгоссекретаря.

При этом еще в октябре заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона передала США информацию об испытательных пусках ракеты 9М729. Он подчеркнул, что

на общевойсковых учениях "Запад-2017" пуск новой ракеты был произведен "на существенно более низкую дальность, чем 500 километров".

Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о РСМД. Глава Белого дома также предупредил, что Штаты продолжат наращивать свой ядерный арсенал, пока Россия и Китай "не придут в себя".

Кремль нашел такие заявления президента США чрезвычайно опасными, поскольку это фактически объявление о намерении ввязаться в гонку вооружений, передает НСН.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение впервые в истории позволило ликвидировать целый класс вооружений.

Рафаэль Фахрутдинов