После увольнения украинского главнокомандующего Зеленский вынужден сделать разворот на 180 градусов (The Times, Великобритания)

The Times: Буданов и Сырский отказались сменить Залужного на посту главкома ВСУ

Попытка Зеленского уволить Залужного с поста главкома ВСУ окончилась провалом, пишет The Times. Президент не выдержал давления западных партнеров и украинских военных и пошел на попятную, отмечается в материале.

Президент восстановил Валерия Залужного в должности главнокомандующего вооруженными силами под давлением военного руководства на фоне слухов об усиливающемся расколе.

Президент Зеленский уволил главнокомандующего вооруженными силами Украины, но был вынужден отменить свое решение под давлением высокопоставленных военачальников и зарубежных партнеров.

По словам старших офицеров, генерал Валерий Залужный в понедельник был вызван на личную встречу с Зеленским, где он сказал советникам президента, что их оценки военной ситуации скорее позитивны, чем реалистичны.

После этого, по словам трех источников, ему [Залужному] предложили уйти в отставку. Когда он отказался, Зеленский заявил, что подпишет указ о его увольнении.

Залужный вернулся в свой кабинет и сообщил заместителям, что его уволили. "Я собираю вещи", — сказал он одному из офицеров, который задал вопрос по поводу слухов о его отставке.

Напряженность между политическим и военным руководством страны нарастает уже несколько месяцев. После двух неполных лет вооруженного конфликта рейтинги у Залужного выше, чем у Зеленского, и это усиливает слухи о том, что он будет бороться за политический пост. Генерал опроверг эти слухи, твердо заявив, что сосредоточен на ситуации на поле боя.

В своей недавней статье на страницах The Economist он разошелся в оценках обстановки с Зеленским, который говорит о ней с оптимизмом. Генерал заявил, что вооруженный конфликт зашел в тупик, и публично раскритиковал решение президентской администрации уволить офицеров, занимающихся призывом. По словам военачальников, из-за этого решения армии стало труднее восполнять свои потери.

"Страной управляет актер, который остро реагирует, если кто-то получает больше аплодисментов, чем он", — сказал блогер и военный журналист Юрий Бутусов, резко критикующий Зеленского.

По словам источников, когда Залужный сообщил подчиненным, что уходит, старшие командиры и зарубежные партнеры, включая США и Великобританию, выразили обеспокоенность. Украинские войска сегодня ведут боевые действия в трудных условиях суровой зимы без поставок с Запада.

Это решение вызвало негативную реакцию в украинских социальных сетях. В течение двух часов муссировались слухи о том, что должность главнокомандующего предложили начальнику военной разведки Украины Кириллу Буданову, а затем командующему сухопутными войсками Украины генерал-полковнику Александру Сырскому. Говорят, что оба отвергли это предложение, и это вынудило Зеленского отступить.

Генерал регулярно общался с президентом во время заседаний Ставки, или военного совета, но никак не мог поговорить с Зеленским с глазу на глаз, вдали от его советников. Это способствовало утрате взаимного доверия между двумя руководителями, говорят чиновники, знакомые с содержанием этих встреч.

"Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному, а если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, он тоже должен научиться доверять Залужному", — сказал один близкий к генералу человек.

"Близкие к Зеленскому советники налили для него теплую ванну, из которой ему трудно увидеть реалии фронтовой обстановки", — добавил он.

Авторы: Максим Такер (Maxim Tucker), Владислав Головин (Vladyslav Golovin)