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РИА Новости

ВМФ в этом году планирует получить 12 кораблей и четыре подводные лодки

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Военнослужащие перед началом торжественной церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 "Кронштадт" на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге
Военнослужащие перед началом торжественной церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 "Кронштадт" на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Минпромторг: ВМФ в этом году планируется передать 12 кораблей и четыре подлодки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Военно-морскому флоту РФ в этом году планируется передать 12 надводных кораблей и 4 подлодки, сообщил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Практически каждый месяц флоту передается либо надводный корабль, либо подводная лодка - атомная или дизель-электрическая. Это происходит регулярно.... Мы все понимаем, что военно-морской флот -это основа обеспечения национальных интересов нашей страны, основа безопасности морских путей, это сильная переговорная позиция", - отметил Евтухов.

"И если посмотреть динамику, посмотреть цифры, то последние 10 лет флоту было передано 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки. Десятилетием ранее всего лишь три подводные лодки. То есть темпы в 8 раз увеличились. В 2024 году российские корабелы передадут флоту 12 надводных кораблей и 4 подводные лодки", - сказал он на церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на дизель-электрической подводной лодке проекта 677 "Кронштадт".

Евтухов также отметил, что импортозамещение при строительстве кораблей для ВМФ РФ достигло 100%: "Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
677 Лада
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