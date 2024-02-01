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Российские системы РЭБ снизили эффективность HIMARS

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Военнослужащие подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2»
Военнослужащие подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Вооруженные силы Украины больше не могут эффективно использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за российских систем радиоэлектронной борьбы, которые снижают их эффективность. Об этом пишет американское издание Business Insider (BI).

«Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или [управляемые активно-реактивные] артиллерийские снаряды Excalibur», — говорится в публикации.

Издание отметило, что российские военные также вывели склады боеприпасов и логистические узлы из зоны действия систем HIMARS.

Ранее в январе издание Foreign Affairs писало, что Вооруженные силы России способны глушить системы наведения баллистических ракет ATACMS и снарядов РСЗО HIMARS.

В июле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что результативность доработанных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» против ракет РСЗО HIMARS достигает ста процентов.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
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