Войти
Военное обозрение

Министр обороны Эстонии призвал страны ЕС до марта найти чуть больше 300 тысяч обещанных Украине снарядов

304
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Евросоюз не сумеет собрать до марта 2024 года обещанный Украине один миллион артиллерийских снарядов, производственные мощности Европы не в состоянии освоить выпуск такого количества боеприпасов. На этом фоне Эстония призывает страны ЕС поскрести по сусекам и набрать недостающее количество снарядов, вдруг у кого-нибудь завалялась сотня-другая тысяч "ненужных" боеприпасов. С таким заявлением выступил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

Евросоюз сможет передать к марту этого года Киеву чуть больше 600 тысяч артиллерийских снарядов. Это будет не одномоментная поставка, в эту цифру входят уже поставленные и использованные в боях в прошлом и этом году боеприпасы, а также те, что будут поставлены до марта. Таким образом, Украина недополучит примерно треть от обещанных Боррелем снарядов. Вот эту треть Певкур и призывает где-нибудь найти. Обсуждение пройдет в эту среду в Брюсселе на встрече министров обороны стран ЕС.

Нам не хватает еще примерно трети. Поэтому мы должны послать четкий сигнал, что у нас есть либо снаряды из запасов, либо деньги

- заявил эстонский министр.

На данный момент, как пояснил Певкур, Киеву уже поставлено 300 тысяч снарядов, еще такое же количество должно быть поставлено до марта, а вот еще треть взять негде. Поэтому в Брюсселе будут выяснять, у кого еще остались снаряды в заначке и кто не хочет ими делиться с Украиной. Пока никто не выразил желания отправить дополнительные боеприпасы Киеву, хотя деньги на их закупку готовы выделить многие. Но вот беда, закупать негде, очередь на снаряды расписана на годы вперед, поскольку из-за Украины половина Европы вообще осталась без артиллерийских снарядов перед угрозой "российского нападения".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Эстония
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
10.07.2023
Telegraph: Германия на саммите НАТО выступит за задержку с принятием Украины в альянс
29.03.2023
Эстония решила нажиться на поставках "оружейного хлама" Украине
28.02.2023
Мировой оружейный голод. Что будет с арсеналами стран — спонсоров Украины
13.04.2022
"Такого еще не поставляли". Какое оружие Украина получит от Запада
23.06.2021
Инвалиды пятой статьи
30.10.2019
Advance (Хорватия): для чего Россия привезла свои мощные системы С-400 в Сербию? Что это за послание, и кому оно адресовано?
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 05:14
  • 58907
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ