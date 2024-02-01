Министр обороны Эстонии призвал страны ЕС до марта найти чуть больше 300 тысяч обещанных Украине снарядов

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Евросоюз не сумеет собрать до марта 2024 года обещанный Украине один миллион артиллерийских снарядов, производственные мощности Европы не в состоянии освоить выпуск такого количества боеприпасов. На этом фоне Эстония призывает страны ЕС поскрести по сусекам и набрать недостающее количество снарядов, вдруг у кого-нибудь завалялась сотня-другая тысяч "ненужных" боеприпасов. С таким заявлением выступил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

Евросоюз сможет передать к марту этого года Киеву чуть больше 600 тысяч артиллерийских снарядов. Это будет не одномоментная поставка, в эту цифру входят уже поставленные и использованные в боях в прошлом и этом году боеприпасы, а также те, что будут поставлены до марта. Таким образом, Украина недополучит примерно треть от обещанных Боррелем снарядов. Вот эту треть Певкур и призывает где-нибудь найти. Обсуждение пройдет в эту среду в Брюсселе на встрече министров обороны стран ЕС.

Нам не хватает еще примерно трети. Поэтому мы должны послать четкий сигнал, что у нас есть либо снаряды из запасов, либо деньги

- заявил эстонский министр.

На данный момент, как пояснил Певкур, Киеву уже поставлено 300 тысяч снарядов, еще такое же количество должно быть поставлено до марта, а вот еще треть взять негде. Поэтому в Брюсселе будут выяснять, у кого еще остались снаряды в заначке и кто не хочет ими делиться с Украиной. Пока никто не выразил желания отправить дополнительные боеприпасы Киеву, хотя деньги на их закупку готовы выделить многие. Но вот беда, закупать негде, очередь на снаряды расписана на годы вперед, поскольку из-за Украины половина Европы вообще осталась без артиллерийских снарядов перед угрозой "российского нападения".