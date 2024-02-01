В 2023 году США вышли на рекордные показатели экспорта своего оружия на фоне обострения конфликтов в мире

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Для США 2023 год стал рекордным в плане показателей продаж вооружений и военной техники американского производства. Об этом сообщает Государственный департамент США, заявление которого передало информационное агентство Reuters.

По данным американского внешнеполитического ведомства, объемы экспорта оружия в минувшем году увеличились на 16% и оцениваются в 238 миллиардов долларов. Американские вооружения поступали в самые разные страны мира, но наиболее активными покупателями оружия выступили Польша и Германия.

Аналитики связывают рост продаж американского вооружения с двумя главными факторами. Во-первых, оружие становится более востребованным на фоне роста количества конфликтов в разных уголках планеты. Во-вторых, ряд западных государств стремится пополнить собственные запасы вооружений и военной техники, истощившиеся после передачи содержимых своих арсеналов Украине.

В любом случае, американские военно-промышленные компании оказались в выгодном положении именно благодаря тому, что с подачи США происходит эскалация в ряде регионов мира. Одну из важнейших ролей в увеличении экспорта оружия сыграл украинский конфликт, сейчас повысилась и роль конфликтов на Ближнем Востоке.

Фактически внешняя политика США в сфере обороны и безопасности направлена на лоббирование интересов оборонного комплекса, являющегося высокодоходной отраслью промышленности. Представители ВПК оказывают серьезное влияние на администрацию президента США, Пентагон и Госдеп, воздействуя через них и на правительства других государств.