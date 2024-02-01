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ТАСС

В Эстонии заявили, что производство боеприпасов в ЕС возрастет до 1,4 млн единиц

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Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

Это стало "одной из трех основных целей" сообщества в сфере обороны, сообщил министр обороны страны Ханно Певкур

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. ЕС сможет нарастить производство боеприпасов до 1,4 млн единиц в 2024 году. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств стран сообщества в Брюсселе.

"[ЕС] необходимо нарастить производство боеприпасов, оно увеличится до 1,4 млн единиц до конца этого года", - отметил он. Это стало "одной из трех основных целей" сообщества в сфере обороны. К двум другим относится отправка вооружений на Украину и наращивание военных бюджетов, пояснил министр.

В ноябре прошлого года представитель Еврокомиссии сообщил, что ЕС увеличил производство боеприпасов в 2023 году на 30% и приблизился к выпуску 1 млн снарядов в год, однако это не гарантирует поставку такого объема Украине. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил 26 января, что страны ЕС намерены увеличить объемы производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм минимум до 1,3 млн штук к концу 2024 года. 

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Украина
Эстония
Проекты
Евросоюз
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