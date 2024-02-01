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Военное обозрение

В японском правительстве считают, что власти КНДР намерены оснастить свои крылатые ракеты ядерными боеголовками

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Источник изображения: topwar.ru

КНДР наращивает темпы испытаний своего ракетного вооружения, о чем регулярно сообщают южнокорейские и японские власти.

Так, недавно Пхеньян провел пуски стратегических крылатых ракет со своего западного побережья, о чем сообщало агентство «Рёнхап». В связи с этим военные Южной Кореи усилили мониторинг и координацию с американскими союзниками.

В свою очередь, власти Японии считают, что в КНДР намерены оснастить свои крылатые ракеты ядерными боеголовками. Об этом недавно заявил генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси.

С его слов, власти Северной Кореи пытаются получить возможность проведения внезапных атак с помощью ядерного оружия. Для этого они якобы намерены уменьшить его размер и тестируют пуски с разных платформ, чтобы затруднить перехват.

Стоит отметить, что обстановка на Корейском полуострове в последнее время существенно накалилась. Причиной тому, если опираться на заявления лидера КНДР Ким Чен Ына, стали регулярные совместные учения Сеула, Вашингтона и Токио, которые якобы направлены против Пхеньяна.

В итоге, северокорейский лидер ранее даже поручил составителям конституции отобразить Южную Корею в основном законе в качестве главного врага.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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