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Военное обозрение

Австралийская пресса: Украина осталась без истребителей F/A-18 Hornet из-за грубого высказывания о самолётах

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Источник изображения: topwar.ru

Украина не получит списанные истребители F/A-18 Hornet австралийских ВВС, сделка сорвалась, и не по вине Канберры. Об этом пишет The Australian Financial Review.

По данным австралийского издания, планируемая передача Украине снятых с вооружения ВВС Австралии истребителей F/A-18 Hornet больше не актуальна, вопрос с повестки снят. Как сообщили источники в Минобороны Австралии, причиной разрыва почти состоявшейся сделки стали грубые высказывания одного из высокопоставленных военных чиновников из состава Воздушных сил ВСУ, нелестно отозвавшегося об австралийских истребителях. Проще говоря, какой-то украинский генерал назвал самолеты "рухлядью", не нужной Украине. Причем произошло это в присутствии австралийцев на переговорах о передаче этих самых самолетов.

Нам не нужен ваш летающий мусор

- приводит издание слова украинского военного.

О потенциальной передаче большого количество истребителей F/A-18 Hornet ВВС Австралии Украине заговорили летом прошлого года. Сделка была вполне реальна, тем более, что США дали свое разрешение на передачу самолетов. Всего австралийцы списали 41 истребитель, но часть из них была не в совсем хорошем состоянии, поэтому могли бы пойти на запчасти. По крайней мере, вполне исправных штук 30 F/A-18 Киев мог бы получить. Правда, было одно обязательное условие, которое ставили австралийцы - это применение истребителей только для обороны, т.е. в воздушном пространстве самой Украины. В случае нарушения Запад грозил отказаться от их обслуживания.

На данный момент Австралия рассматривает два варианта дальнейшей судьбы данных самолетов: утилизировать их или продать частной военной компании для обучения пилотов. Украины в этом списке больше нет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Украина
Продукция
F-18
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