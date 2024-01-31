Лавров: 54 страны во главе с США помогают Украине оружием против России

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Всем уже давно понятно, что в украинском конфликте против России действует не один Киев, а весь так называемый коллективный Запад во главе с Соединёнными Штатами.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, антироссийский лагерь, созданный Вашингтоном для помощи Украине, сегодня объединяет 54 страны. Об этом глава МИД России сказал на встрече с руководителями аккредитованных в Москве дипмиссий.

Сегодня США объединили 54 страны в лагерь, который накачивают Украину оружием

- заявил Лавров.

При этом министр отметил, что Западу нет особо дела до судьбы самой Украины и ее властей и что там лишь хотят сделать всё, чтобы нанести России «стратегическое поражение».

В подтверждение этих слов Лавров привел цифру в 200 миллиардов долларов, которые западные страны потратили на «украинский проект» с начала конфликта, добавив, что для поддержки малоразвитых стран Европейский союз, например, планирует затратить 80 миллиардов долларов в течение семи лет.

Несмотря на то, что в западных столицах осознают провал «украинского проекта», они уже не могут остановиться и продолжают накачивать Украину оружием, отметил Лавров.

Если говорить о том, какие же именно страны подразумевал глава российского МИД, то, очевидно, речь идет прежде всего о государствах включенных правительством РФ в список недружественных стран. В этот список входит большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и некоторые другие государства.