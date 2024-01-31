Американский вице-адмирал: Климат и политические проблемы на Ближнем Востоке сдерживают прогресс беспилотного флота в водах региона

Тестируемые военно-морскими силами США беспилотные катера, морские дроны, хорошо показывают себя на испытаниях в Америке, но при попытках задействования в водах Ближнего Востока их эффективность значительно снижается. С таким заявлением выступил глава Центрального командования ВМС США вице-адмирал Брэд Купер, выступая на конференции UMEX в Объединенных Арабских Эмиратах.

По утверждению американского адмирала, есть несколько основных препятствий для развития беспилотного флота в регионе Передней Азии. В первую очередь, это слишком жаркий климат, а также пески. Из-за жары и песка многие морские дроны работать не могут, или сталкиваются со значительными техническими проблемами.

К примеру, в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы, наблюдается очень плохая видимость из-за пыли и дымки, что препятствует дальности обзора беспилотников. В итоге они выполняют поставленные задачи с меньшей результативностью, или вообще не могут с ними справиться.

Одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, — это применение нашего системного подхода в сложной среде

- заявила на той же конференции Холли Фостер, технический директор Оперативной группы 59.

В то же время, американские компании-производители пытаются учесть пожелания военных и усовершенствовать морские беспилотники таким образом, чтобы они могли эксплуатироваться ВМС США в самых сложных с точки зрения климата и экологии регионах планеты.

Помимо климатических условий, американские военные обращают внимание и на политические проблемы. В сложившейся ситуации эксплуатация морских беспилотных аппаратов сталкивается со значительными рисками из-за действий активизировавшихся в регионе антиамериканских сил. Военные базы США на Ближнем Востоке регулярно подвергаются атакам со стороны радикальных группировок. Эти атаки несут в себе дополнительные риски и для личного состава, и для военной техники, на этих американских объектах размещаемой.