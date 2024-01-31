Премьер-министр Японии назвал подписание мирного договора с Россией необходимым, но возможным лишь при территориальных уступках

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Подписание Японией мирного договора с Российской Федерацией является необходимой задачей. Об этом в своей программной речи на одном из японских телеканалов заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Однако глава японского правительства отметил, что подписание мирного договора может состояться лишь при решении текущих территориальных споров российской стороной. Фактически, по мнению Кисиды, Россия должна пойти на территориальные уступки Японии, ведь как иначе понимать его слова о разрешении территориальных вопросов, существующих между Токио и Москвой.

Как известно, Токио претендует на Южные Курилы. Российская Федерация уступать острова Японии не хочет, особенно в свете последних событий, когда военно-политическая напряженность в мире нарастает, а Токио, как мы знаем, является сателлитом США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому вряд ли заявление Кисиды о необходимости заключения мирного договора следует рассматривать всерьез.

Понятно, что японский премьер не мог сказать что-то другое, например, что мирный договор не нужен, однако он прекрасно понимает, что уступать острова Москва не будет. Кисиде важно лишь сохранять формально лицо сторонника мирного процесса, попытку чего он и сделал в своей программной речи на национальном телевидении.

Южные Курильские острова вошли в состав СССР после победы во Второй мировой войне над империалистической Японией. Однако Токио оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Эти острова японские власти считают «оккупированными территориями» и российский суверенитет над ними не признают.