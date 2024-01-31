WSJ: Американские военные не стали сбивать дрон, атаковавший их военную базу, поскольку перепутали его со своим БПЛА

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Американские военнослужащие не смогли предотвратить атаку беспилотника на базу США в Ближневосточном регионе, поскольку приняли запущенный противником дрон за свой БПЛА.

Как сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, в момент атаки в воздушном пространстве, помимо дрона, атаковавшего американских военнослужащих, находился также беспилотник армии США, который возвращался после выполнения задания. В результате этой оплошности погибли трое американских военнослужащих, еще 34 получили ранения разной степени тяжести. Эти потери стали первым официально признанным Вашингтоном случаем гибели американских военных на Ближнем Востоке с начала боевых действий в секторе Газа.

После атаки на американскую военную базу эт-Танф, расположенную на границе Сирии, в правительстве США начали звучать призывы нанести прямой удар по Ирану, однако практически сразу после этих призывов "иранские прокси" обстреляли еще одну американскую базу в Аль-Шаддади.

По мнению издания Bloomberg, решение о прямой атаке на Иран или иранских чиновников может стать самым важным решением Байдена за время его президентского срока, так как ряд западных аналитиков сомневается в способности армии США успешно противостоять Тегерану.

Удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в последнее время стали рутиной. Армия США продемонстрировала полную неспособность каким-либо образом противодействовать атакам иранских прокси в регионе. Американские войска в регионе не защищены сколько-нибудь надёжной системой ПВО.