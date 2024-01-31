Космические силы США проведут суборбитальные эксперименты

Вид на Землю из космоса. Архивное фото.

Космические силы США выбрали подрядчиков для запуска суборбитальных ракет для выведения в космос научного оборудования и проведения экспериментов. Об этом сообщает SpaceNews.

В рамках программы Sounding Rocket Program — 4 (SRP-4) было выбрано три дополнительных подрядчика — компании Kratos Space & Missile Defense Systems, Aerojet Rocketdyne Coleman Aerospace и Corvid Technologies.

В рамках соглашения указанные компании должны предоставить суборбитальные ракеты и оказать соответствующие пусковые услуги для выведения в космос полезной нагрузки.

Ранее контракты SRP-4 получили компании Space Vector и Northrop Grumman. Общее финансирование программы составляет 877 миллионов долларов. Контракт действует до 2029 года включительно.

В январе издание сообщило, что компания Blue Origin получила финансирование от Космических сил США на перспективную ракету New Glenn.