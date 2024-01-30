dikGAZETE: в 2023 году в ВСУ зарегистрировано 616 случаев самоубийства

В 2023 году в ВСУ практически удвоилось количество самоубийств. По официальным данным, в воинских частях зарегистрировано 616 таких инцидентов, пишет dikGAZETE. Основными причинами становятся психотравматический стресс, непригодность людей к военной службе, алкоголизм и наркомания.

Продолжают вскрываться шокирующие сведения о взрывном росте случаев самоубийств в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в 2023 году.

Причины, заставившие военнослужащих украинской армии прибегнуть к этой крайней фатальной мере, также поистине чрезвычайно важно изучать и расследовать. Согласно последним актуальным цифрам, опубликованным Главным управлением морально-психологического обеспечения ВСУ, в 2023 году количество случаев суицида в воинских частях достигло целых 616.

В украинских войсках происходит едва ли не бум в этом отношении. Так, в позапрошлом году число таких случаев составило 412. Таким образом, речь идет о росте в 49%, при этом в сухопутных войсках этот показатель побил рекорд, достигнув 62%.

Увеличение числа самоубийств среди призванных в рамках мобилизации составляет 9%. А подавляющее большинство всех случаев – 88% – приходится опять же на лиц, призванных во время мобилизации. Так что же на самом деле происходит среди украинских военных в последние месяцы?!

38% случаев суицида в ВСУ приходится на новобранцев...

Основные причины самоубийств в ВСУ, как видно, не такой уж и секрет: психотравматический стресс (37,5% всех случаев), трудности с адаптацией к военной службе (18%), алкоголизм и наркомания (10%).

Таково краткое описание реальных суицидальных наклонностей. И неудивительно, что в этой печальной "гонке", к сожалению, вырываются вперед новобранцы, которые только приступили к военной службе, – с показателем 38%. Но разве столь печальный результат невозможно предвидеть?!

Вопрос о том, почему в украинскую армию с таким энтузиазмом вербуют лиц, которые явно непригодны к военной службе, по-прежнему остается повисшим в воздухе...

Нельзя сказать, что на этот вопрос на сегодняшний день даны полные удовлетворительные ответы.

Предложения о психиатрическом контроле над лицами с суицидальными наклонностями не воспринимаются всерьез!..

Адресованные командующему сухопутными войсками ВСУ предложения проверять лиц, склонных к суициду, в психиатрических и наркологических учреждениях многие на Украине до сих пор считают "излишними".

Но означает ли это, что в армию принимаются лишь лица с безупречным физическим и душевно-психическим здоровьем?!

Пугающий и в то же время неоспоримый факт заключается в том, что каждый военнослужащий потенциально может пойти на риск совершения самоубийства, и в этом отношении прежде всего важно то, какие меры изначально принимаются для того, чтобы предотвратить это. В противном случае всевозможные оценки и предложения относительно социальных и психологических причин самоубийств могут быть обречены остаться своего рода "бюрократическим трендом".

Для скорейшего предотвращения ставших практически хроническими случаев суицида в ВСУ военные психологи настоятельно рекомендуют в первую очередь улучшить работу служб психологического сопровождения, усовершенствовать подготовку старших офицеров, а также ужесточить механизм контроля над всеми видами доступа к вооружениям.

Знать, как военнослужащие справляются с психическими проблемами, является самым фундаментальным правом общества...

Случаи самоубийств – это в то же время смыслы и трагедии, которые выходят далеко за рамки просто статистики. Ведь речь идет о реальных человеческих жизнях. И в этой связи, возможно, следует задать решающий вопрос: действительно ли стоит ставить интересы государства выше интересов личности?

Или же украинским чиновникам нравится рисковать жизнями своих братьев только ради сильной армии?!

В конечном счете ситуация в украинской армии нешуточная. Знать, что происходит за дверями воинских частей и как бойцы украинской армии справляются с психологическими проблемами, давно стало самым фундаментальным правом общества...

Судя по всему, мы продолжим следить за событиями за кулисами происходящего в украинской армии...

Автор: Окай Депрем (Okay Deprem)