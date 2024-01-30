Экс-командующий НАТО: украинский конфликт закончится по корейскому сценарию, и Россия оставит за собой часть земель (Business Insider, Германия)

Экс-главком НАТО Ставридис ожидает переговоров по Украине после выборов в США

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис считает, что конфликт на Украине может закончиться так же, как Корейская война, пишет Business Insider. Москва сохранит контроль над занятыми территориями, а Киев вступит в НАТО. При этом переговоры могут начаться после выборов в США, считает военный.

Кван Вэй Кевин Тан (Kwan Wei Kevin Tan)

Окончание конфликта на Украине может оказаться очень похоже на конец войны в Корее: некоторые части страны останутся под российским контролем, считает бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО.

“В итоге все это закончится так же, как Корейская война, то есть Россия, по всей видимости, будет контролировать часть Украины, Крым и сухопутный коридор на полуостров”, — заявил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в воскресном радиоинтервью.

“С другой стороны, я предвижу, что Украина вступит в НАТО”, — добавил Ставридис.

Россия ввела на Украину войска в феврале 2022 года. Затянувшийся конфликт привел к тому, что на Россию обрушились разрушительные санкции, а Украина получила обширную поддержку Запада в своих военных начинаниях.

“Боевые действия и экономические санкции с обеих сторон все сильнее истощают и Россию, и Украину”, — сказал Ставридис радиоведущему Джону Кациматидису.

“Сопоставив все это воедино, Джон, я прихожу к выводу, что ближе к концу этого года — возможно, после выборов в США — у нас появится момент для потенциальных переговоров”, — сказал Ставридис.

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отдельным указом объявил мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным “невозможными”.

Позже, в ноябре 2022 года, Зеленский обнародовал свою “формулу мира”. Мирный план Зеленского из десяти пунктов предусматривает вывод российских войск и восстановление государственных границ Украины с Россией.

Однако российский министр иностранных дел России Сергей Лавров предложение Зеленского отклонил, заявив, что оно не будет использоваться в качестве основы для переговоров.

Представители Ставридиса на запрос Business Insider о комментариях, отправленный в нерабочие часы, не откликнулись.