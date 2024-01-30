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Военное обозрение

Экс-президент Чехии: Конфликт на Украине развязали США и Британия, пообещавшие Киеву членство в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, когда Россия ввела свои войска на украинскую территорию, а намного раньше. Развязали его США и Великобритания, пообещавшие Киеву членство в НАТО. Об этом заявил экс-президент Чехии Вацлав Клаус.

По мнению чешского политика, конфликт на Украине начался не в 2022 году, а в 2008-м, когда США и Великобритания, ведомые только им известными мотивами, пообещали Украине членство в НАТО, и продавили это решение, несмотря на то, что многие страны Европы были категорически против этого. Против выступали даже некоторые американцы, предупреждавшие, что это может плохо кончится, но остановить это решение никто не смог.

Эта война началась 4 апреля 2008 года. В тот день на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение о приеме Украины и Грузии в НАТО (...) Это решение было продавлено США и Великобританией вопреки позиции большинства стран-участниц и вопреки позициям Германии и Франции

- заявил Клаус.

Россия всегда выступала против НАТО у своих границ и считала Украину "своей территорией", на которую нагло залезли англосаксы. Это стало красной линией для Москвы, которая ввела ограниченный контингент войск на Украину и начала спецоперацию. Задачей российской СВО было не допустить членство Киева в НАТО, а не "оккупация", как заявляют в Вашингтоне и Лондоне. Если бы американцы и британцы не лезли повсюду, то никакой войны сегодня не было бы.

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Страны
Великобритания
Германия
Грузия
Россия
США
Украина
Франция
Чехия
Проекты
NATO
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