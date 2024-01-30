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Военное обозрение

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал «жёсткий ответ» за нападение на американскую военную базу в Иордании

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты грозят проиранским группировкам на Ближнем Востоке "жестким ответом" за нападение на военную базу, в результате чего погибли американские военнослужащие. С соответствующим заявлением выступил Ллойд Остин.

Глава Пентагона возложил ответственность за нападение на базу на "поддерживаемые Ираном силы" и пообещал ответные действия, но не стал вдаваться в подробности. Также Остин предупредил, что США не потерпят нападений на свои базы и военных, поэтому все виновные должны приготовиться к наказанию.

Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом

- говорится в заявлении, распространенном Пентагоном накануне.

Выступил по этому поводу и Джо Байден, подтвердивший гибель трех американских военнослужащих. Он также возложил ответственность на группировки, связанные с Ираном и подчеркнул, что никакие силы не заставят США отказаться от "борьбы с терроризмом".

Ранее Центральное командование ВСС США заявило об атаке беспилотников на военную базу США в Иордании, что привело к гибели 3-х и ранению около 30-и американских военнослужащих. В свою очередь представитель правительства Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что нападению подверглась американская база Эт-Танф в Сирии, но никак не в Иордании.

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Страны
Иордания
Иран
Сирия
США
Проекты
БПЛА
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