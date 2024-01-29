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ТАСС

В МИД Южной Кореи опровергли информацию о поставках оружия на Украину

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Флаги Украины и Южной Кореи
Флаги Украины и Южной Кореи.
Источник изображения: mizez.com

Сеул следит за сотрудничеством РФ и КНДР, заявил неназванный сотрудник дипведомства

СЕУЛ, 28 января. /ТАСС/. Республика Корея не поставляет летальное вооружение на Украину, но в то же время следит за имеющим место, по ее мнению, военным сотрудничеством России и КНДР в нарушение резолюций СБ ООН. Об этом агентству Yonhap заявил неназванный сотрудник ее МИД, комментируя слова официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой.

"Хотел бы предупредить, что для отношений России и Республики Корея большое значение будут иметь последующие действия Москвы", - сказал южнокорейский дипломат. Он повторил позицию Сеула, что торговля оружием, получение баллистических ракет из КНДР, сотрудничество в сфере военных технологий с Пхеньяном нарушили бы резолюции Совета Безопасности ООН. Дипломат призвал остановить эти, как он утверждает, имеющие место действия, которые "представляют серьезную угрозу безопасности и миру на планете".

"Правительство придерживается позиции, согласно которой не поставляет летальное вооружение на Украину. В то же время мы пристально следим за военным сотрудничеством РФ и Северной Кореи и за тем, какое влияние может быть оказано на нашу безопасность", - сказал южнокорейский чиновник.

Официальный представитель МИД РФ 26 января предостерегла Сеул от опрометчивых шагов, чреватых полным обрушением некогда дружественных отношений с Россией. Она назвала утверждения Южной Кореи о том, что Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с КНД, "не просто голословными обвинениями, не просто каким-то навешиванием ярлыков или дезинформацией", а "противозаконными обвинениями".

По ее словам, за заявлениями Республики Корея стоят США, которые пытаются вовлечь Сеул в украинский конфликт, "на это указывает ремарка главы военного ведомства Республики Корея о необходимости оказания прямой военной поддержки киевскому режиму, включая поставку летального оружия". 

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Страны
КНДР
Россия
США
Украина
Южная Корея
Компании
ООН
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