Иранский командующий сообщил, что ВМС получат суда на воздушной подушке с ракетами, способными достать до Израиля

Иран продолжает совершенствовать свой флот и ракетную составляющую. Так, по словам командующего, военно-морскими силами Исламской Республики контр-адмирала Шахрама Ирани, суда на воздушной подушке будут оснащены ракетами дальнего радиуса действия.

Иранский контр-адмирал:

В ближайшее время в состав флота поступит серия новых судов на воздушной подушке. И все они будут оснащены ракетами большой дальности. Дальность поражения целей такими ракетами составит до 1000 км.

Такие ракеты позволят Ирану контролировать акваторию не только Персидского залива, но и Аденского залива, а также Аравийского и Красного морей. Потенциально такие ракеты с бортов судов на воздушной подушке в случае их пусков из северных районов Персидского залива могут достать до территории Израиля.

Также командующий ВМС Ирана отметил, что для военно-морских сил началось производство вертолёта с аппаратурой для радиоэлектронной борьбы.

Ирани:

Помимо этого мы готовы продемонстрировать достижение в плане производства торпед двойного назначения. Также мы развиваем сферу беспилотников, которые способны выполнять обширный круг задач, включая задачи разведывательного и ударного характера.

Шахрам Ирани подчеркнул, что развитие флота определено в стране как одна из основ государственной безопасности. И этому развитию в последние годы уделяется по-настоящему серьёзное внимание. Иранский флот превращается в большую силу в регионе, что признают и противники Тегерана.