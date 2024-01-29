Войти
ТАСС

Миссия РФ при ООН: Киев допустил фатальную ошибку, отказавшись от мира в 2022 году

600
0
0
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Дмитрий Полянский. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / John Minchillo

Первый зампостпред России при организации Дмитрий Полянский ранее отмечал, что режим президента Украины Владимира Зеленского находится в агонии, а все его соратники уже начали борьбу за власть

ООН, 27 января. /ТАСС/. Украина допустила фатальную ошибку, упустив возможность добиться мирного соглашения в 2022 году. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Рекомендую к прочтению всем, кто сомневается, что киевский режим и его западные спонсоры упустили возможность добиться мира в марте-апреле 2022 года. Тем самым совершив фатальную ошибку", - написал он в X.

Ранее Полянский отмечал, что режим президента Украины Владимира Зеленского находится в агонии, а все его соратники уже начали борьбу за власть. США, по словам дипломата, собираются отказаться от помощи Украине, так как киевский режим скоро падет, а стратегические риски для Вашингтона возросли.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. По словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным. В ноябре руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава правительства также предложил "просто воевать". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
28.02.2023
Хорваты: Путин прав, цель Запада — безграничная власть
27.06.2022
США лучше не провоцировать Россию с ядерным оружием на Украине
02.03.2022
Время жертвовать Европой
17.02.2022
The Telegraph: рынки сделали ставку на победу Путина
18.11.2021
Parlamentní listy (Чехия): ведется подготовка к войне с Россией. Выход из кризиса? Аналитик Штефец и опасная ситуация в перспективе
18.01.2021
О гибридной агрессии и необходимой обороне
04.01.2021
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 00:36
  • 58847
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.01 20:27
  • 32
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 29.01 18:31
  • 385
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля
  • 29.01 18:19
  • 5
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 29.01 17:58
  • 3
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.01 17:57
  • 2
Японское космическое агентство получило первое изображение с лунного модуля SLIM
  • 29.01 17:43
  • 2
Минобороны подтвердило оснащение танков Т-80БВМ в зоне СВО комплексами подавления дронов «Волнорез»
  • 29.01 17:29
  • 5
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 29.01 16:54
  • 1
Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов
  • 29.01 15:48
  • 1
Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"
  • 29.01 04:32
  • 1
Катится ли мир к войне? И к какой?
  • 28.01 22:20
  • 2
«Некоторые характеристики превосходят Т-64»: танкисты ВСУ оценили ОБТ Leopard 1A5DK
  • 28.01 12:14
  • 223
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.01 20:42
  • 2
«Ракета не имеет аналогов»: в алжирской прессе оценили «Изделие 305»