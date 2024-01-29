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ТАСС

Германский политик Вагенкнехт заявила, что и сами генералы ВСУ не верят в победу Киева

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Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт
Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Депутат Бундестага отметила, что войне нужно положить конец путем переговоров

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Германский политик, депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт подвергла критике поставки оружия Киеву и призвала искать пути урегулирования конфликта на Украине посредством переговоров. С такими заявлениями она выступила на учредительном съезде своей партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" в Берлине.

"За нашу свободу Украина якобы должна и дальше страдать, а мы будем поставлять им оружие до победы, в которую не верят даже украинские генералы", - заявила она. "Я считаю это безответственной, бесчеловечной политикой. Этой войне нужно положить конец, а именно, как можно скорее, путем переговоров, и это возможно, если бы действительно было желание", - считает депутат.

В конце октября 2023 года Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также не приветствует экономическую и энергетическую политику нынешних властей Германии. В качестве первого шага была создана политическая платформа "Союз Сары Вагенкнехт", именно на ее основе создана партия. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
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