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Военное обозрение

Ходаковский: Запад сходит с ума, разгоняя истерику по поводу угрозы со стороны России

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Источник изображения: topwar.ru

Замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский отметил, что руководство стран коллективного Запада постепенно сходит с ума, разгоняя истерику по поводу якобы растущей угрозы со стороны России. В прессе различных западных стран со ссылкой на источники в правительстве с завидной регулярностью появляются заявления о существовании исходящей от России опасности странам НАТО. Таким образом происходит подготовка общественного мнения к очередному витку продолжающегося наращивания военного потенциала.

При этом процесс не ограничивается одними громкими заявлениями: Вашингтон планирует разместить на территории Великобритании некоторое количество ядерных вооружений якобы в качестве дополнительного инструмента сдерживания "российской угрозы".

Ходаковский добавил, что, несмотря на то, что с одной стороны приятно, что нашу страну настолько высоко оценивают - есть определенное удовольствие в том, чтобы нагонять страх на врагов, однако при этом все же любопытно, что же такого им продемонстрировала продолжающая спецоперация российской армии на Украине, что вызывает на Западе опасения, что они могут стать следующими уже в ближайшем будущем?

Несмотря на то, что российский ядерный арсенал является самым большим в мире, всякий вменяемый человек осознает, что Россия никогда первой не нанесет ядерный удар. При этом, если же говорить о конвенциональных типах вооружений, то после завершения вызванной конкретными причинами спецоперации на Украине, России будет, чем заняться в своих внутренних сферах.

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