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Военное обозрение

Глава СВР Нарышкин: Британская MI-6 активно готовит украинские ДРГ для диверсий на российских АЭС

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Источник изображения: topwar.ru

Западные спецслужбы очень плотно работают с Украиной, занимаясь планированием различных диверсий, терактов и провокаций на территории России. Одним из таких направлений является подготовка диверсий на атомных станциях, этому уделяется особое внимание, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Западные спецслужбы готовят украинские ДРГ для диверсий на российских АЭС. Особенно в этом деле усердствуют британцы, которые стараются нанести России как можно больший ущерб руками украинцев. По данным российской СВР, именно британская MI-6 стоит за большинством операций, которые проводила Украина на российской территории. В прошлом году российские силовики обезвредили несколько украинских групп, имевших задачу устроить провокации на АЭС.

Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации

- приводит РИА Новости слова главы СВР.

А вот американские спецслужбы действуют внутри России, пытаясь раскачать ситуацию и провести "революцию", сменив режим. По словам Нарышкина, США уверовали в свою способность совершать перевороты по всему миру, и теперь пытаются применить это к России. Но у них ничего не получается.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Нарышкин Сергей
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