Войти
ТАСС

Госдеп отказался уточнить, есть ли у Запада план Б на случай прекращения помощи Киеву

112
0
0
Здание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен уверен, что ЕС предоставит финансирование Украине, несмотря на блокировку пакета помощи Венгрией

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отказался уточнить, есть ли у американской администрации резервный план на случай прекращения помощи Украине.

У него спросили, разрабатывает ли Вашингтон план Б для Украины, которой нужны боеприпасы, если Конгресс так и не утвердит дополнительные бюджетные ассигнования для Киева, а ЕС также не предоставит помощь. У дипломата уточнили, стоит ли администрации объявить в связи с этим ЧС, что позволит задействовать средства из чрезвычайных фондов, и какие вообще механизмы могут использовать Соединенные Штаты. "Я удержусь от соблазна рассуждать о плане Б", - сказал помощник госсекретаря, выступая в Вашингтоне в Германском фонде Маршалла (признан нежелательной в России организацией).

Он уверен в том, что ЕС предоставит финансирование Украине, несмотря на блокировку пакета помощи Венгрией. Кроме того, по словам дипломата, Конгресс понимает важность предоставления финансирования Киеву.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
20.12.2023
Козырь не принесет победы. Байден поставил на Украину, но ошибся (Geopolitika.news, Хорватия)
11.09.2023
В США рассказали, как Вашингтон сорвал переговоры между Киевом и Москвой
15.05.2023
Американский экономист рассказал об Украине то, о чем не принято говорить
10.01.2023
Аналитики Запада: НАТО в конфликте с коалицией КНР-РФ-Иран-КНДР проиграет
02.04.2021
Defence 24 (Польша): Балтийский союз может стать шансом?
28.07.2014
Авиасалон в Farnborough: боевые крылья мира XXI века
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 01:43
  • 171
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 26.01 01:30
  • 58738
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.01 17:06
  • 378
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.01 16:47
  • 2
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 25.01 16:41
  • 0
Сценарий учений НАТО не скрывает планы противостояния с Россией
  • 25.01 15:53
  • 1
«Преувеличение и фабрикация»: власти Южной Кореи отрицают появление на вооружении КНДР ядерного подводного беспилотника
  • 25.01 15:16
  • 1
Морская пехота США улучшит систему ПВО из-за СВО
  • 25.01 13:45
  • 3
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 25.01 12:48
  • 1
"Русские все продумали". Чешский генерал оценил ситуацию на Украине (Forum24, Чехия)
  • 25.01 11:19
  • 0
Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?
  • 25.01 10:35
  • 1
В РФ разработали вездеходную платформу для обороны колонн военной техники
  • 25.01 09:55
  • 0
Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению
  • 25.01 02:30
  • 0
Как выглядели бы учения НАТО по отражению агрессии России.
  • 25.01 01:26
  • 12
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 22:14
  • 0
О соотношении военной силы России и НАТО в Европе