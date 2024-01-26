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Техкульт

США разрабатывают самолет, который побьет мировой рекорд скорости SR-71 Blackbird

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Quarterhorse Mark 0

Специализирующаяся на космических технологиях компания Hermeus (США) завершила наземные испытания Quarterhorse Mark 0 — прототипа будущего летательного аппарата, который должен превзойти мировой рекорд скорости в 3,3 Маха, до сих пор принадлежащий легендарному самолету-разведчику Lockheed SR-71 Blackbird.

Quarterhorse Mark 0 предназначен исключительно для разработки наземной части будущего рекордсмена — в частности, для проведения испытаний рулевых механизмов и системы связи. Испытания проводятся в центре инженерных разработок Arnold Engineering Development Complex (AEDC) ВВС США в Таллахоме, штат Теннесси. Еще три прототипа будут задействованы при разработке системы взлета/посадки, преодоления звукового барьера и достижения скорости, превышающей рекорд в 3,3 Маха. Использование четырех опытных прототипов снижает риск отказа и позволяет специалистам компании сосредоточиться на достижении конечной цели. Следующий прототип Mark 1 будет готов до конца этого года.

Александр Агеев


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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
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