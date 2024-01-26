Грядет война с Россией, и Великобритания заранее решила в ней проиграть (The Telegraph UK, Великобритания)

Британские солдаты во время военного парада в честь Дня Независимости в Киеве.

The Telegraph: в Британии признали, что проиграют в случае войны с Россией

Вооруженные силы Британии больше не готовы к войне, пишет автор The Telegraph. Их обессилили бюджетные сокращения и политкорректность. Не исключено, что повторится ситуация 30-х годов, когда из-за нехватки винтовок солдаты маршировали с метлами.

Кон Кафлин

Сейчас, когда Украина отчаянно крепит оборону против надвигающегося зимнего наступления Москвы, а израильские силы никак не обуздают фанатиков и террористов из ХАМАС в секторе Газа, все внимание, по понятным причинам, обращено на решимость Запада.

Свою специальную военную операцию против Украины Владимир Путин начал из-за уверенности в том, что Запад не окажет ему серьезного сопротивления.

Однако обширная военная поддержка, которую Киев впоследствии получил от западных союзников, включая Великобританию, оказалась решающей и помогла Украине выстоять против российской агрессии, одновременно послав Москве четкий сигнал: не угрожать границам НАТО (вообще-то НАТО приблизилась и фактически окружила Россию в Европе, угрожая нам, а не наоборот; соответственно, и агрессия идет со стороны альянса. – Прим. ИноСМИ).

Однако боевые действия приближаются ко второй годовщине, и острая нехватка оружия и тревожные признаки ослабления западной поддержки подрывают военные усилия Украины. Это подталкивает Путина к выводу, что он все еще может выйти победителем из конфронтации с Западом, что, в свою очередь, неизбежно закладывает почву для дальнейших провокаций в будущем.

Аналогичная картина наблюдается и в секторе Газа, где, несмотря на свой яростный военный натиск Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) все еще сталкивается с ожесточенным сопротивлением ХАМАС.

Ключевой расчет проиранских террористов заключался в том, что, при всей мощи военного ответ Израиля на их зверства 7 октября, уничтожить террористическую организацию на корню он все равно не сможет.

Сопоставив масштабы израильской военной операции, необходимой для уничтожения террористической инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа, с вероятностью того, что западная поддержка Израиля вскорости иссякнет, ХАМАС и его иранские заказчики и казначеи приходят к выводу, что они могут победить.

Следовательно, и ХАМАС, и Тегеран наверняка воодушевятся недавними признаками того, что администрация Байдена не только не поддерживает израильское наступление, но и хочет отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, даже высокопоставленные руководители израильской разведки скептически оценивают шансы операции ЦАХАЛ “Железные мечи” на успех в уничтожении ХАМАС.

Иран и вся его сеть исламистских марионеток уверены, что пойдут на новый виток конфронтации с Западом, если ХАМАС не исчезнет с лица земли как террористическая организация по окончании наступления ЦАХАЛ.

Поскольку глобальная угроза с каждым днем становится все более зловещей, главный приоритет крупных западных держав вроде Великобритании — это срочная консолидация военных ресурсов, чтобы противостоять любым будущим враждебным действиям, будь то российские операции против восточного фланга НАТО или атаки на ключевых союзников при поддержке Ирана.

Однако начальник Генерального штаба генерал сэр Патрик Сандерс остро раскритиковал нынешнее состояние наших вооруженных сил как плачевное. После минимум десятилетия постоянных сокращений Великобритании в будущем придется рассчитывать на “народную армию”, если она втянется в тотальную войну с враждебным государством вроде России.

Учитывая сценарий, по которому разворачивается украинский конфликт, такой вариант развития событий не исключен. За последние месяцы несколько видных военных деятелей, в том числе глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, строго предупредили Европу, что ей пора готовиться к войне с Россией. Эту точку зрения на этой неделе поддержал глава норвежских вооруженных сил, заявив, что время для защиты Европы от все более непредсказуемого Путина истекает.

Однако правительство Великобритании продолжает ужимать армию до наименьших размеров со времен Наполеона, а военачальники никак не наберут жалкие 72 500 новобранцев для дальнейшего обучения.

У кадрового голода, охватившего все три рода войск, есть несколько объяснений, включая безразличие к запросам рядовых сотрудников, столь типичное для наших политических лидеров. Почему наши отважные молодые мужчины и женщины должны рисковать своей жизнью, когда министры не уделяют их тяготам должного внимания, которого они заслуживают?

Еще один момент — тлетворное влияние пагубной идеологии политкорректного “пробудизма” (woke) на кадровую политику, когда на службу нанимают не по заслугам, а в соответствии с установками на “разнообразие”. Так, Королевским ВВС в прошлом году пришлось принести унизительные извинения после того, как официальное расследование установило, что они незаконно дискриминировали при вербовке белых мужчин ради все того же “разнообразия”.

Кроме того, никуда не делся прискорбный недокомплект техники, из-за чего некоторые новобранцы так и не пройдут жизненно важную подготовку, даже благополучно отобравшись на воинскую службу. Не исключено, что солдаты столкнутся с теми же лишениями, что и в 1930-х годах, когда из-за острой нехватки винтовок бойцы маршировали с метлами. В 2015 году эта позорная участь постигла немецкий Бундесвер: немецкие солдаты взялись за метлы, чтобы скрыть вопиющее отсутствие крупнокалиберных пулеметов.

Вставшие сегодня перед Европой угрозы слишком серьезны, чтобы наши вооруженные силы могли дойти до такого жалкого состояния. Наши министры должны поставить перед собой следующие приоритеты: пресечь расползание “пробудизма” и вернуться к серьезной подготовке к войне.