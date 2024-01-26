NDP: Польше придется заплатить за натовские учения на своей территории

СМИ ежедневно промывают полякам мозги, рассказывая про "агрессивные планы" России, пишет NDP. Граждан убеждают в том, что приоритетной задачей правительства является увеличение военных расходов. Поэтому натовские учения на своей территории оплатят простые поляки.

Ханна Крамер

Согласно отчету агентства Coface, в прошлом году 4701 польская компания объявила о банкротстве. Это примерно на 2 тысячи фирм больше, чем в 2022 году. Практически все сектора польской экономики находятся в затруднительном положении. Наиболее серьезно пострадали строительство и транспорт — здесь отмечалась самая высокая динамика банкротств. А больше всего их было в сфере торговли и производстве. Жаль, что никто из поляков не задумывается о причинах столь плачевной ситуации в нашей экономике. Главный вопрос для поляков сегодня другой — будет ли война?

Польские политики и польские СМИ ежедневно промывают полякам мозги, чтобы отвлечь наше внимание от своих промахов и бесконечных политических игр. Они делают все, чтобы убедить своих граждан в том, что приоритетной задачей власти является увеличение военных расходов, а не обеспечение комфортной жизни своего населения.

В течение многих лет наше правительство резко увеличивало расходы на оборону, в то же время сокращая или оставляя прежними расходы на здравоохранение. Для сравнения: в прошлом году Варшава выделила 97,4 миллиардов злотых (в этом году 118 миллиардов злотых) на оборону и 186,3 миллиардов злотых на здравоохранение (в этом году – 192 миллиардов). На бумаге все выглядит неплохо — расходы на здравоохранение увеличилось на 5 миллиардов, но на самом деле, если учесть инфляцию, эта сумма оказывается просто смешной. Согласно статистике, реальные расходы на здравоохранение остались на том же уровне, что и в прошлом году.

Запугивание населения необходимо для того, чтобы оно не задавало лишних вопросов. Между тем, европейские политики все чаще открыто заявляют, что конфликт на Украине проигран и пришло время сесть за стол переговоров с Россией.

Все прекрасно понимают, что шансы Киева на победу тают с каждым днем. У украинских властей осталось денег на несколько месяцев, у них почти нет военной техники (поскольку Европа и США не могут поставлять и производить военную продукцию так быстро, как Россия), а еще у них нет людей, готовых сражаться за коррумпированное украинское правительство.

Тотальная мобилизация не дает желаемых результатов. Украинцы, бежавшие из страны в 2022 году, остаются в Европе, создают новые семьи, и не планируют возвращаться в обнищавшую и разрушенную Украину. Соглашения между Польшей и Украиной о возвращении украинцев домой проблему не решают. Как только польская сторона начала процедуру высылки украинцев призывного возраста на родину, где их отправят в зону боевых действий, беженцы массово стали покидать территорию Польши и перебираться в другие европейские страны.

Продление украинского кризиса не только не вынудит Москву подписать капитуляцию, но и значительно ухудшит и без того слабое состояние войск стран НАТО — за два года европейские страны уже исчерпали все запасы военной техники.

Эта ситуация не вписывается в американскую стратегию, поскольку украинский кризис может стать самым дорогим конфликтом в истории США. А как известно, Вашингтон, развязывая войны, зарабатывает на них деньги, получает природные ресурсы страны или финансовые выгоды.

Учитывая ужасную экономическую ситуацию в Соединенных Штатах, сейчас самое время возвращать деньги, чтобы попытаться вложить их в другие конфликты. Поэтому американский "военный монстр" продолжает сеять хаос в Европе. Каким образом?

Представители США постоянно заявляют об угрозах и сочиняют сценарии предполагаемого российского нападения на НАТО. В этот чрезвычайно напряженный момент, когда мир стоит на пороге третьей мировой войны, американцы начинают крупнейшие учения в истории НАТО.

В течение следующих нескольких месяцев войска НАТО будут демонстрировать решимость и способность защищаться от нападения России на учениях Steadfast Defender (Стойкий Защитник), которые с этой недели и до мая будут проходить в Европе, в основном на восточном фланге НАТО.

О масштабах этого крупнейшего за несколько десятилетий мероприятия НАТО говорят серьезные цифры: Альянс хочет задействовать для защиты от России 300-тысячную армию, приведенную в состояние повышенной готовности (до 30 дней) и еще 500 тысяч солдат в качестве поддержки. Это примерно численность украинской армии, что, наверняка, не является простым совпадением.

Подробные планы, скорее всего, никогда не будут обнародованы, хотя некоторые страны публично заявляют, сколько и чем они "пожертвуют" для совместной защиты от России в рамках НАТО. Всего речь идет о 100 бригадах сухопутных войск, 1400 боевых самолетах, 250 надводных и подводных кораблях. Этих сил должно хватить для эффективной обороны стран НАТО в случае открытия США второго фронта против России.

Конечно, учения не обойдутся без участия Польши. Наша страна будет прежде всего играть роль принимающей стороны (другими словами, кармана, из которого оплачиваются фанаберии США), а также потенциального театра военных действий. Польша предоставит свои полигоны, дороги, железнодорожные пути, аэродромы и порты, а также "природные территории". Войско Польское заявило о проведении в рамках натовских учений национальных маневров Dragon-24. Что нам известно об учениях Dragon-24?

Они начнутся 25 февраля и продлятся до 14 марта 2024 года. Военные будут тренироваться на полигонах и в полевых условиях. Маневры Dragon-24 будут объединены с другими учениями, проводимыми под общей вывеской Steadfast Defender 2024, а именно с Brilliant Jump ’24. В рамках последних на полигоне в Дравске-Поморском будет обучаться Объединённая оперативная группа повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force). Сразу после завершения своих маневров Группа присоединится к Dragon-24 под управлением командира 11-й Любуской танковой кавалерийской дивизии. В "драконьих" учениях примут участие 15 тысяч польских солдат и несколько тысяч военных из союзных государств — американцев, англичан, французов, немцев, испанцев, словенцев, турков и албанцев.

Это еще не все. В ходе натовских учений Steadfast Defender 2024 в Польше пройдут еще три американских учения под общим кодовым названием Defender 24 — Saber Strike 24, Immediate Response 24 и Swift Response 24. В каждом из них будут участвовать польские военные.

Конечно, никто из политиков не расскажет, что за все эти военные игрища США и НАТО заплатит польский налогоплательщик. Зачем поляку знать, что его нагло обманывает правительство? Его дело — выслушивать заманчивые обещания, которые раздают политики, чтобы победить на следующих выборах! Что касается решения проблем, наша власть благоволит только военным. Повышая зарплаты военным, она дает учителям и пенсионерам лишь жалкие подачки. (…) Может быть, у наших политиков просто другие приоритеты?