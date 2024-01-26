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Военное обозрение

ВМС США начали переброску войск в Европу в рамках стартовавших учений НАТО Steadfast Defender 2024

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Десантный корабль-док Gunston Hall
Десантный корабль-док ВМС США Gunston Hall.
Источник изображения: U.S. Navy/Wikimedia.org

В Европе стартовали анонсированные "самые масштабные" военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник-2024"). Об этом объявил официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт.

На первом этапе НАТО отработает переброску войск альянса из США в Европу, старт учениям дал выход из базы в Норфолке десантного корабля-дока ВМС США USS Gunston Hall (LSD-44). Он должен пересечь Атлантику и доставить в Европу часть коалиционных сил. Вслед за ним через несколько дней должен стартовать фрегат Королевских ВМС Канады HMCS Charlottetown (FFH 339). Он тоже должен прибыть в Европу.

Североатлантический союз продемонстрирует свою способность укреплять Евроатлантический регион посредством трансатлантической переброски войск из Северной Америки

- говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Как заявляется, учения продлятся до 31 мая 2024 года, пройдут они в нескольких странах, включая северные территории, центральные и восточные районы Европы. Основное их назначение - отработать отражение наступления российской армии на европейском театре военных действий, а также отработать быструю переброску американских и канадских войск в Европу.

Североатлантический союз продемонстрирует свою способность укреплять Евроатлантический регион посредством трансатлантической переброски сил из Северной Америки. "Стойкий защитник-2024" станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и международный порядок, основанный на правилах

- заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

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