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Военное обозрение

Директор СВР РФ: Поражение Запада на Украине повышает риски провокаций в отношении России

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Источник изображения: topwar.ru

С учетом все более сложной ситуации для ВСУ на фронте, киевский режим окончательно скатывается уже не к тактике, а стратегии борьбы с Россией откровенно террористическими способами. Очевидно, что этот тренд с молчаливого согласия, а часто и при поддержке западных союзников Украины в перспективе будет только нарастать.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предупредил, что фактическое поражение Запада на Украине в прокси-войне с РФ повышает риски самых разных провокаций в отношении нашей страны. При этом Киев и его западные покровители продолжат попытки обвинить в очередных терактах и военных преступлениях украинских националистов Москву. Однако ожидать от этих действий киевского режима продолжительного эффекта не стоит, уверен глава СВР.

Хотел бы подчеркнуть, что действие таких провокаций и их продолжительность очень кратковременны, тем более что в нашем современном мире любая тайная информация, в том числе и ложь, очень быстро становится явной

— приводит слова Нарышкина РИА Новости.

Причем террористические акции, целью которых было обвинить в них Россию, киевские власти организовывали задолго до начала спецоперации. Нарышкин напомнил о сбитом украинскими вооруженными силами еще в июле 2014 года малайзийском самолете Boeing 777-200ER. Проведение СВО буквально развязало руки украинским националистам, организовавшим кровавую провокацию в Буче, в которой до сих пор режим Зеленского и Запад пытаются обвинить российских военных. В апреле 2022 года был нанесен ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске и Запад моментально обвинил в этом Россию, хотя все указывало на то, что теракт против собственных граждан был совершен ВСУ.

Я уже не говорю о постоянной поддержке и провоцировании Западом украинских вооруженных формирований, артиллерийских обстрелах Запорожской атомной электростанции

— констатировал глава СВР.

В то же время он отметил, что население западных государств все больше устает от украинского кризиса, на что указывают проводимые там социологические опросы. В победу ВСУ над ВС РФ уже не верят даже самые ярые сторонники киевского режима. Становится очевидным бесполезность оказания многомиллиардной военно-финансовой помощи «банде Зеленского», подчеркнул Нарышкин.

Никто не понимает, почему население западных стран должно ради этого страдать

— заявил глава СКР.

У западных русофобов и сторонников «победы» над Россией руками, а вернее здоровьем и жизнями, украинцев остался один аргумент, чтобы продолжать убеждать собственных граждан в дальнейшей целесообразности поддержки Киева. Европейские марионетки США все чаще пытаются «убедить население своих стран в возможности агрессии со стороны России», заключил Нарышкин.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Boeing
Минoбороны РФ
Персоны
Нарышкин Сергей
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