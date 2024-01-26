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Военное обозрение

«Русские ведут огонь глубинными бомбами»: в польской прессе оценили установку РБУ-6000 на наземные платформы

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Источник изображения: topwar.ru

В целях повышения огневой мощи армейских боевых порядков в российских войсках в ход идут различные типы морских вооружений. В частности, осуществляется монтаж реактивных бомбометов РБУ-6000 на различные наземные платформы. По всей видимости, после списания многих кораблей советского флота они были отправлены на хранение, а теперь оказались востребованы в сухопутных войсках.

Русские ведут огонь глубинными бомбами

- указывается в издании Defence24.

Как поясняется, первый случай использования РБУ-6000 российской армией на Украине был зафиксирован в сентябре прошлого года, когда она была установлена на транспортере МТ-ЛБ. Через два месяца появилась фотография, показывающая пусковую установку этого типа, установленную на грузовике Урал-375Д. Теперь опубликованы кадры, демонстрирующие применение двух РБУ-6000, размещенных на шасси танков Т-80.

Источник изображения: topwar.ru

Это довольно странное использование очень ценного для русских шасси ОБТ

- считает автор.

Согласно его оценке, в отличие от ранее использовавшихся платформ, база от Т-80 может обеспечить большую устойчивость пусковой установки во время запуска боеприпасов. Однако, учитывая низкую дальность действия РБУ-6000 [5,8 км при запуске с корабля], эти машины довольно уязвимы для атак, например, беспилотников-камикадзе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
МТ-ЛБ
РБУ-6000
Т-80
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
БПЛА
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