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ТАСС

Минобороны России сообщило об использовании для борьбы с дронами ружей и комплексов РЭБ

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Антидронный комплекс "Силок"
Антидронный комплекс "Силок".
Источник изображения: naukatehnika.com

В ведомстве отметили, что специалисты имеют на вооружении "огромное количество" комплексов специализированной аппаратуры, которая позволяет обнаруживать и подавлять беспилотные летательные аппараты, принадлежащие ВСУ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Стационарные комплексы РЭБ используются для защиты пунктов дислокации и позиции российских войск на Запорожском направлении. Кроме того, для защиты от БПЛА используются противодронные ружья, сообщили в Минобороны РФ.

"Для защиты от разведывательных и ударных дорнов противника на позициях и в пунктах временного размещения наших войск используются стационарные комплексы РЭБ, которые управляются дистанционно с замаскированных позиций. Помимо стационарных средств российские военнослужащие применяют антидроновые ружья. Малогабаритные средства противодействия БЛА противника применяются во всех подразделениях Минобороны России на Запорожском направлении спецоперации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа выполняют задачи по противодействию беспилотным летательным аппаратам ВСУ на Запорожском направлении специальной военной операции. Специалисты РЭБ общевойсковой армии Южного военного округа имеют на вооружении "огромное количество" комплексов специализированной аппаратуры, которая позволяет обнаруживать и подавлять все имеющиеся в Вооруженных силах Украины беспилотные летательные аппараты.

"Противодронные ружья используются постоянно. Даже на изделиях, как мы до этого видели с вами, больших стационарных - на каждом такой точке есть противодронное ружье. Связано это с тем, что маршруты могут противником изменяться - они могут пытаться облететь данные изделия и, соответственно, пытаться его каким-то образом поразить. На такие случаи нужны мобильные средства. В штурмовых действиях используются в основном противодронные ружья. За счет того, что они компактные, мобильные и не создают много веса для людей, которые идут пешим порядком", - рассказал командир отряда РЭБ с позывным Новгород, его цитирует Минобороны РФ.

Он уточнил, что изделия постоянно модернизируются, например, улучшаются антенны. 

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