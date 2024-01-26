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Военное обозрение

Глава Пентагона: У США кончились деньги для помощи Украине, мы не можем поставлять боеприпасы на прежнем уровне

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Источник изображения: topwar.ru

США более не располагают возможностями для осуществления поддержки Украины на том уровне, какой имел место год назад. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин на конференции представителей 50 государств, помогающих Киеву. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее американский конгресс так и не смог прийти к консенсусу по вопросу выделения масштабной помощи Украине из-за позиции республиканского большинства. Президенту США Джо Байдену и его окружению переубедить лидеров республиканцев не удалось.

У США кончились деньги для помощи Украине, и мы не можем поставлять ракеты и боеприпасы на прежнем уровне, что и год назад

- заявил глава Пентагона.

Кроме того, Ллойд Остин призвал помогающие Украине страны активнее оказывать поддержку, в том числе поставлять «жизненно важные» системы противовоздушной обороны. То есть, сейчас США попытаются продавливать своих сателлитов, но последние не располагают такими финансовыми возможностями, как Вашингтон, и полностью заменить американскую помощь европейской у Белого дома не получится.

Ранее западные СМИ сообщали, что украинские формирования испытывают нехватку вооружений и боеприпасов. Из-за этого отдельные бригады ВСУ уже не могут вести бои прежней интенсивности, что способно сказаться на их дальнейшей способности удерживать занимаемые позиции и линию фронта в целом.

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Страны
США
Украина
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