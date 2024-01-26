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ТАСС

США заявили, что без новых средств не могут помочь Украине в техобслуживании вооружений

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Источник изображения: Валентин Спринчак/ ТАСС

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что не может уточнить, когда именно могут возобновиться поставки военной помощи Киеву в случае одобрения Конгрессом запроса администрации президента Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования на эти цели

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Министерство обороны США без дополнительных средств на помощь Киеву не может не только предоставлять Украине новые вооружения, но и содействовать в техническом обслуживании отправленных ранее систем. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Как вы знаете, продолжающееся отсутствие финансирования вынудило нас приостановить отправку дополненных средств с наших складов, учитывая последствия для нашей собственной боеготовности, - отметил он. - И это, конечно, мешает нам удовлетворить наиболее насущные потребности Украины, в том числе в артиллерийских снарядах, противотанковых вооружениях, ракетах перехватчиках".

"Кроме того, без дополнительного финансирования мы не сможем предоставить системы и оборудования для удовлетворения их среднесрочных и долгосрочных потребностей и помочь им обслуживать системы, которые мы ранее отправили им", - подчеркнул Райдер. "И, опять же, мы продолжаем тесно взаимодействовать с Конгрессом и призываем одобрить дополнительное финансирование как можно скорее", - заверил он.

Райдер констатировал, что не может уточнить, когда именно могут возобновиться поставки военной помощи Украине в случае одобрения Конгрессом США запроса администрации президента Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования на эти цели. Он заверил, что этот вопрос является для Пентагона приоритетным.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
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Украина
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