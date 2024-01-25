Европа приготовилась отправить Ariane 6 на космодром

Основную и верхнюю ступени перспективной европейской ракеты Ariane 6 приготовили к отправке на космодром Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В настоящее время верхняя ступень носителя находится в немецком Бремене, тогда как основная — во французском Ле Мюро. Элементы носителя будут транспортированы в южноамериканский порт Париакабо на грузовом судне Canopee к середине февраля.

Первый полет Ariane 6 намечен на период с 15 июня по 31 июля.

В ноябре 2023 года издание SpaceNews со ссылкой на компанию Arianespace сообщило об успешно проведенном Европейским космическим агентством (ЕКА) испытании основной ступени перспективной ракеты Ariane 6.