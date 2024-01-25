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Европа приготовилась отправить Ariane 6 на космодром

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Ariane 6 (A62)
Ariane 6 (A62).
Источник изображения: Изображение: arianespace.com

Основную и верхнюю ступени перспективной европейской ракеты Ariane 6 приготовили к отправке на космодром Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В настоящее время верхняя ступень носителя находится в немецком Бремене, тогда как основная — во французском Ле Мюро. Элементы носителя будут транспортированы в южноамериканский порт Париакабо на грузовом судне Canopee к середине февраля.

Первый полет Ariane 6 намечен на период с 15 июня по 31 июля.

В ноябре 2023 года издание SpaceNews со ссылкой на компанию Arianespace сообщило об успешно проведенном Европейским космическим агентством (ЕКА) испытании основной ступени перспективной ракеты Ariane 6.

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  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
США
Франция
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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